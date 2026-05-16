La finale di Amici 2025-2026 prevista per sabato 16 maggio è stata rinviata a causa di un cambio di programmazione. La nuova data stabilita è per domenica 17 maggio alle 21. La puntata conclusiva del talent show vedrà la partecipazione di cinque concorrenti finalisti, i cui nomi sono stati annunciati in anticipo. La trasmissione di questa fase finale si svolgerà in un orario serale, con la conclusione prevista per la sera stessa.

La finale di Amici 2025-2026 non andrà in onda questa sera, sabato 16 maggio, come da consuetudine, ma è stata posticipata a domani, domenica 17 maggio, alle 21.30 su Canale 5, in diretta dallo studio 8 Titanus Elios di Roma. Il motivo è una sovrapposizione con l’ Eurovision Song Contest 2026, che occupa la prima serata di oggi. Non è la prima volta che accade: lo stesso slittamento si era già verificato nel 2023 e nel 2025. Al posto della finale, stasera Canale 5 trasmetterà Il Gladiatore 2, il film del 2024 diretto da Ridley Scott con Paul Mescal, mentre l’Italia sarà rappresentata all’Eurovision da Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. A differenza degli appuntamenti precedenti del Serale, registrati, questa puntata andrà in diretta e decreterà il vincitore assoluto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Finale di Amici domenica 17 maggio: perché slitta e chi sono i cinque finalisti

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 9 MAGGIO - ECCO CHI SONO I FINALISTI

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