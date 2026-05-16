Fiamme in un' azienda di rifiuti speciali | allarme per il rischio ambientale
Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, un incendio si è sviluppato in un'azienda che si occupa di rifiuti speciali a Sarezzo. Le fiamme hanno interessato un compattatore all’interno della struttura, generando una colonna di fumo visibile nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo al rischio ambientale.
Fumo e fiamme nella notte tra il 15 e il 16 maggio a Sarezzo, dove un compattatore ha preso fuoco all'interno di un'azienda specializzata nel trattamento di rifiuti speciali. L'allarme è scattato intorno alle 4:30 e ha mobilitato immediatamente i Vigili del Fuoco.Sul posto sono arrivate le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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