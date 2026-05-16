Festival di Cannes 2026 | grandi colpi di scena e sfilate mozzafiato sulla passerella
Il Festival di Cannes 2026 ha attirato l’attenzione con numerosi momenti di spettacolo e sorprese sulla passerella. Le celebrità presenti hanno sfilato indossando abiti di alta moda, creando un’atmosfera di grande eleganza. Durante le serate si sono verificati alcuni colpi di scena, mentre le star hanno posato per le fotografie sul red carpet. Sono stati mostrati vari look, alcuni dei quali hanno suscitato commenti tra il pubblico e i media. La manifestazione si è conclusa con un clima di attesa per le prossime edizioni.
Sulla Croisette la sera non è mai soltanto una sequenza di fotografie, ma un esercizio di stile collettivo in cui il cinema incontra la rappresentazione pubblica della sua stessa leggenda. Il Festival di Cannes, giunto alla sua terza giornata, riafferma questa liturgia contemporanea fatta di luci, attese e apparizioni che trasformano il red carpet in una narrazione parallela a quella dello schermo. Al centro della serata le anteprime di Histoires parallèles di Asghar Farhadi e Fatherland di Pawel Pawlikowski, due cinema diversi per geografia e tono ma uniti da quella ricerca autoriale che a Cannes trova sempre il suo palcoscenico più naturale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Red Carpet Cannes 2026: impressioni a caldo || SUGARPULP's apartment
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