Festival di Cannes 2026 | grandi colpi di scena e sfilate mozzafiato sulla passerella

Il Festival di Cannes 2026 ha attirato l’attenzione con numerosi momenti di spettacolo e sorprese sulla passerella. Le celebrità presenti hanno sfilato indossando abiti di alta moda, creando un’atmosfera di grande eleganza. Durante le serate si sono verificati alcuni colpi di scena, mentre le star hanno posato per le fotografie sul red carpet. Sono stati mostrati vari look, alcuni dei quali hanno suscitato commenti tra il pubblico e i media. La manifestazione si è conclusa con un clima di attesa per le prossime edizioni.

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