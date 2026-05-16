Feste e sagre paesane Le specialità nel piatto e tanti mercatini

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana si svolgono numerosi eventi nelle zone rurali, tra feste, mercatini e sagre paesane. A Greve in Chianti si tiene la cinquantesima edizione della Mostra mercato Greve in Fiore, che si svolge oggi e domani. La manifestazione propone specialità gastronomiche e bancarelle con prodotti artigianali, attirando visitatori da diverse zone. Le iniziative si svolgono in un’atmosfera caratteristica, con molte attività dedicate alla tradizione locale.

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Weekend ricco di feste, mercatini e sagre paesane. A Greve in Chianti, oggi e domani, si terrà la 50esima Mostra mercato Greve in Fiore. Per due giorni la cittadina chiantigiana sarà invasa da migliaia di piante, specie floreali e oggettistica esposte in piazza Matteotti, per la gioia di chi ama la natura e il giardinaggio. L’ingresso è libero. A Borgo San Lorenzo giornate conclusive di ’Vivilosport Mugello’ con tantissime iniziative rivolte allo sport e al tempo libero. Appuntamento al Foro Boario di Borgo fino a domani fra gare, esibizioni, prova lo sport, giochi, divertimento, mercatino e stand gastronomici. Torna a Rignano la Sagra del cinghiale, giunta quest’anno alla 30esima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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