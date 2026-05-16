Durante il fine settimana si svolgono numerosi eventi nelle zone rurali, tra feste, mercatini e sagre paesane. A Greve in Chianti si tiene la cinquantesima edizione della Mostra mercato Greve in Fiore, che si svolge oggi e domani. La manifestazione propone specialità gastronomiche e bancarelle con prodotti artigianali, attirando visitatori da diverse zone. Le iniziative si svolgono in un’atmosfera caratteristica, con molte attività dedicate alla tradizione locale.

Weekend ricco di feste, mercatini e sagre paesane. A Greve in Chianti, oggi e domani, si terrà la 50esima Mostra mercato Greve in Fiore. Per due giorni la cittadina chiantigiana sarà invasa da migliaia di piante, specie floreali e oggettistica esposte in piazza Matteotti, per la gioia di chi ama la natura e il giardinaggio. L’ingresso è libero. A Borgo San Lorenzo giornate conclusive di ’Vivilosport Mugello’ con tantissime iniziative rivolte allo sport e al tempo libero. Appuntamento al Foro Boario di Borgo fino a domani fra gare, esibizioni, prova lo sport, giochi, divertimento, mercatino e stand gastronomici. Torna a Rignano la Sagra del cinghiale, giunta quest’anno alla 30esima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Feste e sagre paesane. Le specialità nel piatto e tanti mercatini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sagre e feste paesane in Toscana, la guida per Pasqua e PasquettaFirenze, 3 aprile 2026 – Cosa fare a Pasqua e Pasquetta? Tra sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici il calendario degli appuntamenti in...

Sagre in Toscana nel weekend del 25 aprile: tante feste in paesi e città, ecco dove andareFirenze, 23 aprile 2026 – E’ arrivato uno dei momenti clou per le sagre in Toscana: il weekend del 25 aprile è perfetto per prendersi una pausa e...

? Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 15 al 17 maggio: feste, eventi e sagre dlvr.it/TSYCmh #Milano #Lombardia #WeekendInLombardia #EventiMilano #FestePopolari x.com

Feste e sagre paesane. Buona cucina e tradizioniWeekend ricco di sagre e feste alle porte di Firenze. I principali protagonisti sulla tavola sono tartufo e fungo porcino, fritto misto e fiore di zucca, insieme a divertimento, musica e altri eventi. lanazione.it

Sagre, feste paesane ed eventi in Lombardia: 10 appuntamenti nel weekend dal 17 al 19 ottobre 2025Milano, 17 ottobre 2025 – L’autunno entra nel vivo e con lui si accendono profumi e colori dei prodotti di stagione: castagne, funghi, zucche, formaggi e vini novelli. Dal 17 al 19 ottobre 2025, la ... ilgiorno.it