Ferrara a Casalgrande E’ in ballo il campionato

Ferrara si prepara a sfidare Casalgrande in una partita decisiva per il campionato. Dopo un girone di stagione giocato con continuità e una fase finale caratterizzata da alcune disattenzioni, la squadra ferrarese ha ripreso slancio. La sfida di oggi si svolge in trasferta e rappresenta un momento chiave per le sorti del torneo. La partita mette in palio punti importanti e potrebbe influenzare la classifica finale.

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Dopo un girone di campionato dominato e una prima parte della fase finale con troppe disattenzioni, Pallamano Ferrara è ripartita alla grande e oggi, in trasferta, si gioca tutto nella sfida di vertice contro Modula Casalgrande. La partita di oggi è la penultima, ma può già chiudere i conti: le due formazioni sono infatti sole in testa al campionato con 18 punti, 3 più dell’Estense, ma la matematica deve fare i “conti” anche con gli scontri diretti. Partiamo dal più roseo, Ferrara che vince con almeno 3 reti di scarto: in questo caso sarà vittoria, perché anche gli scontri diretti sorriderebbero ai nostri. In caso di minor scarto ci sarà invece ancora da soffrire, con l’ultima partita decisiva, il 23 maggio, con il favore del pubblico di casa contro Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara a Casalgrande. E’ in ballo il campionato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferrara torna capitale del ballo con 'Dance Expo': i numeri, il programma e gli ospitiPer il quarto anno consecutivo torna ‘Dance Expo’, due giorni dedicati alla danza dilettantistica: il 23 e 24 maggio nei padiglioni della fiera di... Leggi anche: Flag Football. Il campionato parte oggi da Ferrara Pallamano A2 femminile. L’Acciarino lotta ma torna a mani vuote da CasalgrandeSconfitta di misura per la Pallamano Acciarino Ferrara, che torna a mani vuote dalla prima trasferta stagionale del campionato di serie A2 femminile a Casalgrande. Al termine di una sfida combattuta, ... ilrestodelcarlino.it Ariosto, la striscia vincente si ferma a CasalgrandeCASALGRANDE: Ferrari, Franco 4, Iyanu 11, Furlanetto 7, Nicolai, Antonio 4, Bonacini, Artoni, Orlando 4, Baroni, Giovannini, Mattioni, Baroni, Cosentino, Lusetti 3 ... ilrestodelcarlino.it