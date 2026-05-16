Fermato al casello in auto nasconde oltre 300 grammi di cocaina
Al casello autostradale, i carabinieri hanno fermato un'auto e trovato più di 300 grammi di cocaina nascosti al suo interno. Un uomo di 25 anni, di origini marocchine, è stato immediatamente arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dal reparto operativo della compagnia di Arenzano. La droga è stata sequestrata e l’uomo portato in caserma per ulteriori verifiche.
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Arenzano hanno arrestato un 25enne di origini marocchine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Durante un controllo notturno, il giovane è stato fermato all'uscita del casello autostradale di Genova Pra'. Da subito ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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