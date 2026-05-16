Ferma l' automobilita in fuga il racconto del cittadino | Era fuori di sè VIDEO
Un cittadino ha raccontato di aver visto un’auto in fuga fermarsi bruscamente e poi coinvolgere altre persone in via Emilia Centro, prima di terminare la corsa contro un edificio. La testimonianza è di Luca Signorelli, uno dei primi a intervenire dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio. La polizia sta raccogliendo informazioni sulla dinamica e sull’identità del 31enne coinvolto, che ha causato diversi feriti prima di essere fermato. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, molti dei quali sono stati coinvolti in modo diretto o assistendo alla scena.
La testimonianza di Luca Signorelli, uno dei primi cittadini ad intevenire a seguito della tragedia avvenuta oggi pomeriggio in via Emilia Centro, dove un 31enne ha travolto diverse persone prima di terminae la propria corsa contro un edificio. Signorelli ha prima estratto il conducente dell'auto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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