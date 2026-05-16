Ferma l' automobilita in fuga il racconto del cittadino | Era fuori di sè VIDEO

Un cittadino ha raccontato di aver visto un’auto in fuga fermarsi bruscamente e poi coinvolgere altre persone in via Emilia Centro, prima di terminare la corsa contro un edificio. La testimonianza è di Luca Signorelli, uno dei primi a intervenire dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio. La polizia sta raccogliendo informazioni sulla dinamica e sull’identità del 31enne coinvolto, che ha causato diversi feriti prima di essere fermato. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, molti dei quali sono stati coinvolti in modo diretto o assistendo alla scena.

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