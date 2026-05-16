Febbre da Royal Pop | tutti in fila in via D' Azeglio

Via D'Azeglio è stata invasa da un grande afflusso di persone che attendevano in fila, sedute su sedie o sotto ombrelli, nonostante le temperature basse. Lungo la strada si sono formate lunghe code di appassionati desiderosi di acquistare un orologio che per alcuni rappresentava un pezzo di passato, risalente agli anni Ottanta. La scena ha attirato l’attenzione di chi ha osservato il via vai di persone pronte a tutto per mettere le mani su questo oggetto.

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