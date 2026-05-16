Fd’I si trova al banchetto | Sicurezza una priorità Il decreto mossa giusta

Oggi, dalle 15,30 alle 18, Fratelli d’Italia ha allestito un banchetto sotto il Volto del Cavallo, dedicato al disegno di legge sulla sicurezza. L’iniziativa prevede la presenza di rappresentanti del partito che forniranno informazioni sul testo e risponderanno alle domande dei cittadini. L’obiettivo è promuovere la conoscenza del provvedimento e coinvolgere il pubblico sui temi legati alla sicurezza pubblica. L’area sarà accessibile a chi desidera approfondire le proposte legislative in discussione.

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Oggi, dalle 15,30 alle 18, Fratelli d’Italia sarà presente sotto il Volto del Cavallo con un banchetto informativo dedicato al Ddl Sicurezza. "Ci troveremo dalle 15,30 alle 18 per confrontarci con i cittadini su uno dei temi più sentiti dalla comunità, la sicurezza ed il nuovo ddl Sicurezza. Un provvedimento che consideriamo importante per rafforzare la tutela dei cittadini, sostenere il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e garantire maggiore tranquillità nelle nostre città. Per Fratelli d’Italia Ferrara il contatto con il territorio non può limitarsi alle istituzioni o ai momenti elettorali. Crediamo che l’ascolto diretto dei cittadini sia fondamentale per comprendere davvero i problemi, raccogliere segnalazioni e costruire risposte concrete partendo dalle esigenze reali della comunità ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fd’I si trova al banchetto: "Sicurezza, una priorità. Il decreto, mossa giusta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubThe Female General Became the Most Dangerous Woman in the Palace! Sullo stesso argomento Leggi anche: "Divertimento sì, degrado no. La sicurezza è una priorità" Fd’I lancia l’Osservatorio: "Raccogliamo opinioni e priorità dei cittadini"Si chiama ’Osservatorio Modena’, la nuova iniziativa di Fratelli d’Italia pensata per raccogliere opinioni, esigenze e priorità dei cittadini. Fd’I si trova al banchetto: Sicurezza, una priorità. Il decreto, mossa giustaOggi, dalle 15,30 alle 18, Fratelli d’Italia sarà presente sotto il Volto del Cavallo con un banchetto informativo dedicato al Ddl Sicurezza. Ci troveremo dalle 15,30 alle 18 per confrontarci con i ... ilrestodelcarlino.it Milano, Sala e la sicurezza: Rinfrancato dal supporto di Re, Mastrangelo e Cornelli. Il Pd? Una sintesi si trova sempreDopo il giro di deleghe in giunta, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a mantenere per sé la delega alla Sicurezza. L’avevo espresso con chiarezza, non è ... affaritaliani.it