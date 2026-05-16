Favorito dall’arbitro Accuse incredibili contro Sinner a pochi minuti dal match | infuria la polemica

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sono emerse accuse riguardanti decisioni arbitrali ritenute favorevoli a Sinner. Le discussioni sono aumentate dopo che il match è stato sospeso a causa della pioggia al Foro Italico, generando polemiche tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Le critiche si concentrano su alcune chiamate arbitrali che alcuni considerano influenzate, alimentando il dibattito sulla trasparenza e l’imparzialità delle decisioni in campo.

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La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev continua a far discutere, non soltanto per lo spettacolo offerto in campo ma anche per le forti polemiche esplose durante il match sospeso per pioggia al Foro Italico. La sfida, interrotta nel corso del terzo set, riprenderà oggi sabato 16 maggio con Sinner avanti 6-2, 5-7, 4-2. Ma nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla rabbia di Medvedev nei confronti del giudice di sedia Aurelie Tourte, accusata dal russo di aver favorito il numero uno del mondo in alcune decisioni chiave. Il momento più teso della partita è arrivato quando Sinner ha iniziato ad accusare evidenti problemi fisici alla gamba destra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Favorito dall’arbitro”. Accuse incredibili contro Sinner a pochi minuti dal match: infuria la polemica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Football league kicks off Bai Lu is Adam Fan's right-hand! | Keep Running S14 EP3 ENG SUB Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Rublev.