Falsi addetti comunali cercano di introdursi in casa allarme a Frisa dopo la truffa di pochi mesi fa

A Frisa si registra un nuovo episodio di tentato raggiro da parte di falsi addetti comunali, pochi mesi dopo un precedente caso. In quella circostanza, un uomo che si spacciava per un carabiniere era riuscito a entrare nell’abitazione di una donna di 81 anni, sottraendole oro e denaro per un totale di circa 2 mila euro. La vicenda ha generato preoccupazione tra i residenti, anche in considerazione delle analogie tra i due episodi.

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