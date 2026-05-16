Falsi addetti comunali cercano di introdursi in casa allarme a Frisa dopo la truffa di pochi mesi fa
A Frisa si registra un nuovo episodio di tentato raggiro da parte di falsi addetti comunali, pochi mesi dopo un precedente caso. In quella circostanza, un uomo che si spacciava per un carabiniere era riuscito a entrare nell’abitazione di una donna di 81 anni, sottraendole oro e denaro per un totale di circa 2 mila euro. La vicenda ha generato preoccupazione tra i residenti, anche in considerazione delle analogie tra i due episodi.
Solo pochi mesi fa, un finto carabiniere era riuscito a carpire la fiducia di una donna di 81 anni, riuscendo a portarle via oro e denaro per un valore di 2.500 euro. Ora, torna l'allarme a Frisa ed è l'amministrazione comunale a mettere in guardia i cittadini sulla presenza in zona di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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