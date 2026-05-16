Evangelisti agganciato Howe nel mirino | il nuovo volo di Mattia Furlani misura straripante La lista italiana all-time
Durante la prima tappa della Diamond League, svoltasi a Keqiao in Cina, Mattia Furlani ha ottenuto una prestazione di rilievo, conquistando una vittoria significativa nella sua specialità. La gara ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali atleti internazionali, con Furlani che si è distinto per una performance di alto livello. Nella stessa manifestazione, altri atleti italiani hanno preso parte alla competizione, contribuendo a consolidare il loro ruolo nel panorama dell’atletica mondiale.
Mattia Furlani ha piazzato la stoccata a effetto in occasione della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che ha aperto la stagione in quel di Keqiao (Cina). Il Campione del Mondo di salto in lungo ha vinto la gara grazie a un f enomenale balzo da 8.43 metri piazzato al secondo tentativo, firmando una splendida rincorsa e trovando un eccellente asse di battuta prima di brillare nella fase aerea. Il 21enne laziale ha conquistato il primo successo in carriera in un contesto di Diamond League (anche se l’evento odierno non metteva in palio punti per la classifica), ha migliorato di quattro centimetri il proprio personale (8. 🔗 Leggi su Oasport.it
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