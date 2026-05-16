Evangelisti agganciato Howe nel mirino | il nuovo volo di Mattia Furlani misura straripante La lista italiana all-time

Durante la prima tappa della Diamond League, svoltasi a Keqiao in Cina, Mattia Furlani ha ottenuto una prestazione di rilievo, conquistando una vittoria significativa nella sua specialità. La gara ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali atleti internazionali, con Furlani che si è distinto per una performance di alto livello. Nella stessa manifestazione, altri atleti italiani hanno preso parte alla competizione, contribuendo a consolidare il loro ruolo nel panorama dell’atletica mondiale.

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