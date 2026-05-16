Eurovision Song Contest 2026 | come funziona il voto in finale?

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gran finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si svolge in Austria, dove si concluderà la 70ª edizione. Durante la serata, i partecipanti si esibiscono davanti a pubblico e giuria internazionale. Il sistema di voto combina i punteggi assegnati dai membri della giuria e dal pubblico presente in sala. Ogni paese invia una lista di preferenze, che viene poi trasformata in punti secondo le regole stabilite dall’organizzazione. Alla fine, vengono sommati i punteggi per determinare il vincitore.

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Dopo le due semifinali ricche di emozioni e colpi di scena, il conto alla rovescia per la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2026 è iniziato. I rappresentanti dei 25 Paesi che si sfideranno per la vittoria finale alla Wiener Stadthalle di Vienna, a cominciare da Sal Da Vinci per l'Italia, sono pronti per una serata di musica e spettacolo. Anche quest'anno, come già accaduto per le due semifinali, a determinare la classifica finale e il Paese vincitore dell'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest saranno le giurie nazionali - quest'anno composte da 7 membri per ciascun Paese, inclusi due giurati di età compresa tra i 18 e i 25 anni - e il pubblico di tutto il mondo tramite il televoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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