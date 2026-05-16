Eurovision 2026 | quanto guadagna Sal Da Vinci in caso di vittoria?

Manca poco all'inizio dell'Eurovision 2026, l'evento musicale internazionale che quest'anno si terrà in Austria. Tra i partecipanti ci sarà anche un cantante italiano, noto per la sua carriera nel mondo della musica leggera. In vista della competizione, si parla anche dei premi in denaro che i concorrenti potrebbero ricevere in caso di vittoria. La manifestazione coinvolge numerosi Paesi e rappresenta un appuntamento importante nel panorama musicale europeo.

Questa sera nella finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026 Sal Da Vinci, che con la sua Per sempre sì, cercherà di conquistare il pubblico europeo. Ma, oltre alla gloria e al trofeo, vi siete mai chiesti quanto guadagna effettivamente il vincitore? Scopriamolo insieme. Leggi anche: Sal Da Vinci da giovane: le foto e i video da bambino, l'ospitata a Non è la Rai e il successo Sebbene la partecipazione sia tanto prestigiosa quanto onerosa, l'artista non deve sostenere personalmente i costi della trasferta. Le spese di produzione, il viaggio, l'alloggio e l'allestimento della scenografia sul palco austriaco sono interamente coperti dalla Rai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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