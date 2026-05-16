Eurovision 2026 | l’Italia tifa Sal Vinci è nel nome e forse nel destino

Da 361magazine.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna si avvicina la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, con 25 artisti pronti a esibirsi davanti al pubblico internazionale. Tra i partecipanti, uno dei nomi più discussi è quello di un cantante italiano, noto per le sue canzoni e la carriera nel panorama musicale nazionale. La sua presenza sta attirando l’attenzione anche fuori dal contesto della gara, alimentando discussioni tra gli appassionati e i media. La competizione si avvicina e l’attenzione si concentra sulla possibile vittoria di questo artista.

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A Vienna tutto è pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest, e tra i 25 in gara c’è un nome che sta facendo parlare di sé anche fuori dal palco: Sal Da Vinci. Se si considera il suo cognome d’arte, la speranza è che abbia la meglio ciò che in esso è scritto:  “Vinci”. Un imperativo che  in una serata in cui tutto può cambiare in un minuto, sa di buon auspicio. Qui al Wiener Stadthalle l’aria è calda, e il Toto Eurovision entra in fibrillazione su un artista che unisce voce, storia personale e un timing quasi cinematografico. Ecco perché in tanti lo danno in risalita: Vienna è già casa sua Coincidenza o destino? La madre di Sal ha vissuto a Vienna per due anni quando era ragazzina, dagli 8 ai 10 anni, come l’artista ha dichiarato in una presentazione del format del Contest. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Eurovision 2026 • Italia Sal Da Vinci • Per sempre sì

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