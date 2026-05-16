Eurovision 2026 finale | scaletta ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci

Stasera, 16 maggio, nella Wiener Stadthalle di Vienna si tiene la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. La manifestazione vede sul palco i rappresentanti di diversi paesi che si esibiscono con i loro brani, ciascuno in un ordine stabilito. È prevista anche la partecipazione di Sal Da Vinci, che salirà sul palco in un momento specifico della serata. La scaletta ufficiale, inclusi gli orari di uscita e di esibizione, è stata comunicata in anticipo.

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