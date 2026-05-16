Eurovision 2026 finale | scaletta ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci
Stasera, 16 maggio, nella Wiener Stadthalle di Vienna si tiene la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. La manifestazione vede sul palco i rappresentanti di diversi paesi che si esibiscono con i loro brani, ciascuno in un ordine stabilito. È prevista anche la partecipazione di Sal Da Vinci, che salirà sul palco in un momento specifico della serata. La scaletta ufficiale, inclusi gli orari di uscita e di esibizione, è stata comunicata in anticipo.
Stasera, sabato 16 maggio, la Wiener Stadthalle di Vienna ospita la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Venticinque nazioni si sfidano per aggiudicarsi la 70esima edizione della competizione musicale europea più seguita al mondo. Per l’Italia sale sul palco Sal Da Vinci con “ Per sempre sì”, fresca vittoria del Festival di Sanremo 2026: l’appuntamento è in diretta dalle 21:00 su Rai 1, Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Indice. Chi canta stasera: i 25 finalisti della finale Eurovision 2026. La scaletta completa della finale: l’ordine di esibizione ufficiale. Quando canta Sal Da Vinci: la posizione 22 è un vantaggio. I favoriti per la vittoria: chi può vincere l’Eurovision 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Chi aspetta l’esibizione italiana dovrà però attendere ancora un po’: Sal Da Vinci sale sul palco soltanto al 22esimo posto della scaletta, quindi nella parte finale della serata. Questa sera, sabato 16 maggio, l’Eurovision Song Contest 2026 arriva al suo atto facebook
Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale. Inizia la Danimarca, finiscono i padroni di casa dell’Austria. Sal Da Vinci sarà tra gli ultimi a esibirsi. Ieri sera sono stati eliminati Azerbaijan, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia x.com
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