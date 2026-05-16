L'Eurovision Song Contest 2026 è ufficialmente iniziato e tra gli artisti che si sfideranno nella finale di sabato 16 maggio, trasmessa in diretta in Italia in prima serata su Rai 1, c'è anche Sarah Engels, la rappresentante della Germania che, insieme all'Italia, si è esibita per la prima volta nel corso della prima semifinale di martedì 12 maggio, infiammando il palco della Wiener Stadthalle di Vienna con la sua Fire. Dopo il risultato non troppo entusiasmante ottenuto lo scorso anno con Abor & Tynna, arrivati 15° con Baller, quest'anno la Germania ci riprova schierando la 33enne Sarah Engels, un concentrato di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026, chi è Sarah Engels, la rappresentante della Germania con "Fire"

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Germany Eurovision 2026 (Second Rehearsal) - Sarah Engels Fire

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