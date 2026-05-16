Dopo essersi librata sul pianoforte dorato sulle note di Eclipse, durante la seconda semifinale dell'ESC 2026 del 14 maggio, Delta Goodrem si prepara per la finalissima di sabato 16. La rappresentante dell'Australia dovrà vedersela con gli altri 19 agguerriti contendenti, selezionati nel corso delle due semifinali, e gli artisti delle Big 4, Italia inclusa con Sal Da Vinci. Leggi anche: Perché l'Australia partecipa all'Eurovision Song Contest 2026? Definita la "Laura Pausini d'Australia", la cantante è una delle voci più amate dall'altra parte dell'equatore, con più di 10 milioni di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026, chi è Delta Goodrem, la cantante dell'Australia con "Eclipse"

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Eurovision 2026: Meet - DELTA GOODREM - Australia

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La storia di Delta Goodrem è di quelle che lasciano letteralmente senza parole. Prima il cancro a 18 anni, poi un intervento chirurgico finito con una complicazione che le ha provocato la paralisi del nervo linguale. x.com

Delta Goodrem - Eclipse (LIVE) | Australia | Seconda Semifinale | Eurovision 2026 reddit

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