eurovision 2026 a che ora va in onda la finale e dove vederla

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna e sarà trasmessa in diretta televisiva. La trasmissione sarà visibile in modo eccezionale su Rai1. L’evento coinvolge diversi paesi europei e si prevede che l’orario di inizio sia comunicato nelle prossime ore. Le prove generali si sono svolte nei giorni precedenti, mentre l’attesa cresce tra gli spettatori che vogliono seguire la serata finale. La manifestazione raccoglie ogni anno milioni di telespettatori in tutto il continente.

Tutto pronto per la finale dell’ Eurovision Song Contest 2026: lo show, in diretta da Vienna, sarà trasmesso eccezionalmente su Rai1. L’Italia fa il tifo per Sal Da Vinci, che con Sarà per sempre sì è considerato tra i favoriti alla vittoria finale. Finale dell’ Eurovision, a che ora va in onda e dove vederla. Riflettori puntati sull’ Eurovision Song Contest 2026: la finale dello show andrà in onda a partire dalle 20:35 i n diretta tv su Rai1. L’evento sarà inoltre disponibile su RaiPlay con traduzione integrale in LIS e ISL, con performer sordi e udenti che interpreteranno le canzoni e interpreti dedicati alla traduzione dei conduttori. A condurre la kermesse da Vienna saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski mentre i commentatori italiani, anche per l’appuntamento finale, saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Dilei.it

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