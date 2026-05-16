Estrazione Million Day di oggi 16 maggio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L’estrazione del Million Day di oggi, 16 maggio 2026, si è svolta questa mattina con la pubblicazione dei numeri vincenti. I risultati sono stati diffusi in tempo reale attraverso vari canali ufficiali e sono disponibili online. La lotteria si tiene ogni giorno, e questa è l’estrazione del fine settimana. Non sono state segnalate anomalie o ritardi nella consegna dei numeri. I numeri estratti vengono pubblicati subito dopo l’estrazione, consentendo ai giocatori di verificare immediatamente le proprie giocate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Estrazione Million Day oggi sabato 16 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 16 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 16 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 16 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 16 maggio 2026: i numeri vincenti di sabato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Million Day di oggi, 2 maggio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 9 maggio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com Numeri vincenti Million Day di oggi venerdì 15 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione serale di oggi, venerdì 15 maggio 2026, ore 20:30: scopriamo le cinquine ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 15 maggio 2026: i numeri vincentiMillion Day 15 maggio 2026: combinazioni vincenti con i 5 numeri estratti online del gioco Lottomatica che mette in palio ogni giorno, alle 13:00 e alle 20:30, 1 milione di euro. corrierenazionale.it