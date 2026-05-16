Estrazione Million Day di oggi 16 maggio 2026 | i numeri vincenti di sabato
L’estrazione del Million Day di oggi, 16 maggio 2026, si è svolta questa mattina con la pubblicazione dei numeri vincenti. I risultati sono stati diffusi in tempo reale attraverso vari canali ufficiali e sono disponibili online. La lotteria si tiene ogni giorno, e questa è l’estrazione del fine settimana. Non sono state segnalate anomalie o ritardi nella consegna dei numeri. I numeri estratti vengono pubblicati subito dopo l’estrazione, consentendo ai giocatori di verificare immediatamente le proprie giocate.
Estrazione Million Day oggi sabato 16 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 16 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 16 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 16 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026
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