Estate 2026 off-line il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano rilancia il tesserino dedicato alla Gen-Z

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In estate 2026, il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano ha deciso di rilanciare un tesserino dedicato ai giovani della Generazione Z. Mentre alcuni trascorrono le giornate sui social e cercano di aumentare i follower, altri preferiscono vivere momenti all'aria aperta, come tramonti, partite improvvisate sulla spiaggia e risate condivise. La riapertura di questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività che favoriscano il contatto diretto con il mare e il territorio locale.

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C’è chi colleziona follower e chi, invece, preferisce collezionare tramonti, partite improvvisate sulla sabbia e risate che restano addosso anche dopo agosto. È da questa idea semplice ma potentissima che riparte il progetto del tesserino Gen-Z dello stabilimento balneare Ke’e Beach di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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