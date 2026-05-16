Estate 2026 off-line il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano rilancia il tesserino dedicato alla Gen-Z

In estate 2026, il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano ha deciso di rilanciare un tesserino dedicato ai giovani della Generazione Z. Mentre alcuni trascorrono le giornate sui social e cercano di aumentare i follower, altri preferiscono vivere momenti all'aria aperta, come tramonti, partite improvvisate sulla spiaggia e risate condivise. La riapertura di questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività che favoriscano il contatto diretto con il mare e il territorio locale.

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