Estate 2026 off-line il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano rilancia il tesserino dedicato alla Gen-Z
In estate 2026, il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano ha deciso di rilanciare un tesserino dedicato ai giovani della Generazione Z. Mentre alcuni trascorrono le giornate sui social e cercano di aumentare i follower, altri preferiscono vivere momenti all'aria aperta, come tramonti, partite improvvisate sulla spiaggia e risate condivise. La riapertura di questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività che favoriscano il contatto diretto con il mare e il territorio locale.
C’è chi colleziona follower e chi, invece, preferisce collezionare tramonti, partite improvvisate sulla sabbia e risate che restano addosso anche dopo agosto. È da questa idea semplice ma potentissima che riparte il progetto del tesserino Gen-Z dello stabilimento balneare Ke’e Beach di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Da Nang Real Estate 2026 – Full Market Sitetour | Beach & River Apartments Update
Sullo stesso argomento
Primo Maggio sul mare: a Pontecagnano Faiano dodici ore di concerti e dj set al Ke'e BeachVenerdì 1 maggio, dalle ore 10 alle 22, il Ke’e Beach sulla litoranea di Pontecagnano Faiano ospita "Liberi Liberi", una giornata dedicata alla...
Leggi anche: “La medicina non è uguale per tutti”: a Pontecagnano Faiano il 1° evento pubblico di Artemide