Ergastolo per l’assassino Gli amici e i famigliari chiedono giustizia per Aba

Giustizia per Aba. Lo hanno chiesto a gran voce per ore, nonostante la pioggia che a metà mattinata si è fatta sempre più insistente ed ha costretto il nutrito gruppo di partecipanti all’iniziativa a spostarsi da piazza Europa cercando riparo sotto il portico nella scalinata "Siro Silvestri". Tra gli sguardi interrogativi e decisamente incuriositi dei turisti stranieri già in versione tipicamente estiva intirizziti dal clima cittadino che per l’occasione ha vestito i colori tristi di una giornata di metà autunno. Il nome del giovane ragazzo ucciso lo scorso 16 gennaio all’interno dell’istituto scolastico "Einaudi Chiodo" è stato scandito senza sosta per ore, scritto e mostrando sui cartelli disegnati dai famigliari e amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Caught husband cheating, pregnant wife immediately left him, making him cry!

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