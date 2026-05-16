Episodio violento in zona stazione a Paderno | uomo estrae una lama e aggredisce l' altro ferendolo

Un episodio violento si è verificato in prossimità della stazione a Paderno, dove due uomini si sono affrontati in una lite che è presto degenerata. Durante l'alterco, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, provocandogli ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata mentre si cercano testimoni.

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