Episodio violento in zona stazione a Paderno | uomo estrae una lama e aggredisce l' altro ferendolo
Un episodio violento si è verificato in prossimità della stazione a Paderno, dove due uomini si sono affrontati in una lite che è presto degenerata. Durante l'alterco, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, provocandogli ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata mentre si cercano testimoni.
Violenta lite tra due uomini: lo scontro degenera, uno estrae un coltello e aggredisce l'altro ferendolo. Il grave episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Paderno d'Adda. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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