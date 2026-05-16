Entro fine maggio entreranno in servizio 77 nuovi treni regionali
A fine maggio saranno operativi 77 nuovi treni regionali destinati al servizio ferroviario, consegnati da Trenitalia, società del Gruppo FS. Questi treni sono stati acquistati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e hanno un valore complessivo di 569 milioni di euro. La consegna di questi mezzi rappresenta il completamento di un ordine iniziato alcuni mesi fa, che riguarda il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale.
Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni del Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, finanziati con i fondi del PNRR, per un valore complessivo di 569 milioni di euro. "Il PNRR ha rappresentato un volano strategico per il rinnovo della flotta di Trenitalia – sottolinea Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, società del Gruppo FS –. I nuovi convogli del Regionale sono progettati per elevare gli standard di comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuendo a migliorare la mobilità quotidiana di milioni di passeggeri". Parallelamente, procede il piano di rinnovo della flotta Intercity finanziato dal Pnrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Configurazione e manutenzione delle Holdings - maggio 2026
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