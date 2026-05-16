Entro fine maggio entreranno in servizio 77 nuovi treni regionali

A fine maggio saranno operativi 77 nuovi treni regionali destinati al servizio ferroviario, consegnati da Trenitalia, società del Gruppo FS. Questi treni sono stati acquistati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e hanno un valore complessivo di 569 milioni di euro. La consegna di questi mezzi rappresenta il completamento di un ordine iniziato alcuni mesi fa, che riguarda il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale.

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