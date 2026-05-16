Energia materiale ibrido per nuovi cavi superconduttori | test a Genova e Salerno
In due città italiane sono stati condotti test su nuovi cavi superconduttori realizzati con diboruro di magnesio, un materiale ibrido che permette di trasmettere energia e idrogeno liquido contemporaneamente. Questi cavi puntano a trasportare elettricità e idrogeno su scala continentale senza perdite, eliminando la necessità di terre rare e sostenendo le energie rinnovabili. Le prove si sono svolte a Genova e Salerno, segnando un passo importante nello sviluppo di tecnologie per il trasporto energetico.
Trasmettere simultaneamente elettricità e idrogeno liquido su scala continentale senza perdite, senza l’uso di terre rare e a sostegno delle energie rinnovabili: è quanto promette la tecnologia basata su cavi realizzati con il composto superconduttore diboruro di magnesio. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications Sustainability e condotta fra Cina e Gran Bretagna con il coordinamento di Lin Fu, dell’Università di Lanzhou, e Boyang Shen, dell’Università di Cambridge. La tecnologia esiste già, è utilizzata al Cern di Ginevra e ha un cuore italiano. La ricerca la indica come la tecnologia più matura ed economicamente competitiva tra quelle oggi disponibili per applicazioni industriali su larga scala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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