Energia materiale ibrido per nuovi cavi superconduttori | test a Genova e Salerno

In due città italiane sono stati condotti test su nuovi cavi superconduttori realizzati con diboruro di magnesio, un materiale ibrido che permette di trasmettere energia e idrogeno liquido contemporaneamente. Questi cavi puntano a trasportare elettricità e idrogeno su scala continentale senza perdite, eliminando la necessità di terre rare e sostenendo le energie rinnovabili. Le prove si sono svolte a Genova e Salerno, segnando un passo importante nello sviluppo di tecnologie per il trasporto energetico.

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Trasmettere simultaneamente elettricità e idrogeno liquido su scala continentale senza perdite, senza l’uso di terre rare e a sostegno delle energie rinnovabili: è quanto promette la tecnologia basata su cavi realizzati con il composto superconduttore diboruro di magnesio. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications Sustainability e condotta fra Cina e Gran Bretagna con il coordinamento di Lin Fu, dell’Università di Lanzhou, e Boyang Shen, dell’Università di Cambridge. La tecnologia esiste già, è utilizzata al Cern di Ginevra e ha un cuore italiano. La ricerca la indica come la tecnologia più matura ed economicamente competitiva tra quelle oggi disponibili per applicazioni industriali su larga scala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INVERTER IBRIDO 6KW VEVOR CON WIFI NUOVO MODELLOOFF GRID Sullo stesso argomento Genova, carburanti oltre 1,5€: la spinta verso l’ibrido e l’elettrico? Cosa scoprirai Quanto inciderà il rincaro del gasolio sul budget mensile delle famiglie? Come cambieranno le abitudini di acquisto con la scomparsa... Amor à Vida, il megaycht ibrido che recupera energia dal calore. Come funzionaSi chiama Amor à Vida — "amore per la vita" in portoghese — e il nome racconta già tutto. Fotovoltaico ibrido: sole e pioggia per produrre energia con la pellicola in perovskiteDa un lato, proteggere e migliorare le prestazioni ottiche delle celle solari in perovskite, materiale sintetico con struttura cristallina con eccellenti proprietà di assorbimento della luce solare ... repubblica.it Toyota Aygo X Ibrida: L'Approccio Multi-Energia per una Mobilità SostenibileIn un mercato automobilistico dove la transizione verso le vetture a zero emissioni fatica a decollare, Toyota continua la sua battaglia alla CO2 con un approccio pragmatico e multi-energia. La Casa ... tuttosport.com