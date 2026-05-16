Emiliano | il CSM potrebbe bocciare la sua richiesta in Senato
Il Consiglio superiore della magistratura potrebbe respingere la richiesta di Emiliano di ottenere una consulenza in Senato. La decisione si basa su motivi tecnici che riguardano le procedure e i regolamenti interni del CSM. In particolare, si discute se la richiesta sia compatibile con le norme che regolano i ruoli e le competenze del consiglio rispetto alle funzioni del Parlamento. Al momento, non sono stati ancora annunciati eventuali esiti ufficiali o decisioni definitive.
? Punti chiave Perché il CSM potrebbe bloccare la nuova posizione di Emiliano?. Quali sono i motivi tecnici che impediscono la consulenza in Senato?. Come influirà il voto del plenum sulla carriera dell'ex governatore?. Dove potrebbe essere trasferito Emiliano in caso di definitiva bocciatura?.? In Breve Commissione Magni prevede un solo magistrato, salvo eccezioni per l'Antimafia di Chiara Colosimo.. Stallo lavorativo di Emiliano attivo dal 15 gennaio con conseguente assenza di stipendio.. Possibile rientro operativo di Emiliano presso la sede di Benevento o Direzione Antimafia.. Tentativi falliti di inserimento politico tra Elly Schlein e Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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