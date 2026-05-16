Emiliano | il CSM potrebbe bocciare la sua richiesta in Senato

Il Consiglio superiore della magistratura potrebbe respingere la richiesta di Emiliano di ottenere una consulenza in Senato. La decisione si basa su motivi tecnici che riguardano le procedure e i regolamenti interni del CSM. In particolare, si discute se la richiesta sia compatibile con le norme che regolano i ruoli e le competenze del consiglio rispetto alle funzioni del Parlamento. Al momento, non sono stati ancora annunciati eventuali esiti ufficiali o decisioni definitive.

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