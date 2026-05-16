Emergenza e inclusione | l’app 112 per i sordi arriva a Isernia

A Isernia, è stata introdotta un’app dedicata ai sordi per migliorare la comunicazione in situazioni di emergenza. L’app consente di trasmettere segnali visivi e testuali alle autorità di emergenza, facilitando l’intervento rapido. In questi primi 70 giorni, la Protezione Civile ha raccolto dati sull’utilizzo e sull’efficacia del sistema, senza fornire dettagli specifici. La novità mira a rendere più accessibili le comunicazioni di emergenza per le persone con disabilità uditive.

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