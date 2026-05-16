Emergenza e inclusione | l’app 112 per i sordi arriva a Isernia
A Isernia, è stata introdotta un’app dedicata ai sordi per migliorare la comunicazione in situazioni di emergenza. L’app consente di trasmettere segnali visivi e testuali alle autorità di emergenza, facilitando l’intervento rapido. In questi primi 70 giorni, la Protezione Civile ha raccolto dati sull’utilizzo e sull’efficacia del sistema, senza fornire dettagli specifici. La novità mira a rendere più accessibili le comunicazioni di emergenza per le persone con disabilità uditive.
? Domande chiave Come può un'app salvare la vita a chi non sente? Quali dati ha raccolto la Protezione Civile in questi 70 giorni? Come funziona tecnicamente il collegamento tra smartphone e centrale operativa? Chi guiderà la formazione pratica per l'uso corretto dello strumento??? In Breve Antonio Cardillo presenta i dati dei primi 70 giorni della centrale NUE in Molise. Il seminario al Grand Hotel Europa si svolge dalle ore 15:30 alle 19:30. Prenotazione obbligatoria tramite link web . 🔗 Leggi su Ameve.eu
SICUREZZA E INCLUSIONE CON IL NUE 112 E LAPP WHERE ARE YOU
Sullo stesso argomento
Inclusione studenti sordi, oltre 321mila euro per la formazione degli assistenti alla comunicazioneLa formazione della figura dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione diventa il fulcro centrale del nuovo intervento promosso...
Leggi anche: Matera abbatte le barriere: arriva il digitale per i cittadini sordi
Manuale emergenza e soccorso inclusivo per persone con autismo Nelle situazioni di emergenza, la comunicazione può fare la differenza. Per una persona con autismo, però, il linguaggio verbale rapido, il caos, i rumori e l’imprevedibilità possono aume facebook
Ieri un altro accoltellamento da parte di un sedicenne, con un ventitreenne in gravissime condizioni, dopo l’omicidio di Bakary Sako a Taranto attribuito a un quindicenne: non possiamo più parlare di fatti isolati. Questa è un’emergenza giovanile che chiede ris x.com
Emergenza sordi aps, primi a dare servizi inclusione per persone sordeL'associazione Emergenza sordi aps ha attivato, già dall'1 febbraio 2019, il servizio 'Sos polizia locale' tramite un'applicazione dedicata (inizialmente basata su Telegram) e successivamente evoluta ... ansa.it
La TV e i personaggi fittizi ci mostrano cosa pensano realmente le persone sull'abuso e sul trauma reddit
A Chieti Obiettivo Zero Senzatetto e percorsi di inclusione socialeChieti prima città in Abruzzo ad aver realizzato l'Housing First. Oggi alla Capanna di Betlemme–Comunità Papa Giovanni XXIII è stata presentata l’iniziativa Obiettivo Zero Senzatetto, promossa dal C ... rete8.it