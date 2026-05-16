Elio e Marsiglia una vita insieme lunga 70 anni | festeggiano le nozze di titanio
Il 15 maggio si è svolta una cerimonia per celebrare i 70 anni di matrimonio di una coppia, un traguardo che testimonia un’unione durata sette decenni. La coppia ha condiviso la vita attraverso vari momenti e sfide, mantenendo un legame forte nel corso degli anni. La festa ha coinvolto amici e parenti, riuniti per rendere omaggio a questa lunga storia insieme. L’evento ha rappresentato un’occasione per ricordare un legame di grande durata e per condividere ricordi di una vita trascorsa fianco a fianco.
Una festa, quella della sera del 15 maggio, per omaggiare una coppia che rappresenta la rarità di un legame di altri tempi. Elio e Marsiglia, di Montalto di Castro, hanno festeggiato le loro nozze di titanio, celebrando ben 70 anni di matrimonio.I due coniugi hanno vissuto questo momento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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