Elio e Marsiglia una vita insieme lunga 70 anni | festeggiano le nozze di titanio

Il 15 maggio si è svolta una cerimonia per celebrare i 70 anni di matrimonio di una coppia, un traguardo che testimonia un’unione durata sette decenni. La coppia ha condiviso la vita attraverso vari momenti e sfide, mantenendo un legame forte nel corso degli anni. La festa ha coinvolto amici e parenti, riuniti per rendere omaggio a questa lunga storia insieme. L’evento ha rappresentato un’occasione per ricordare un legame di grande durata e per condividere ricordi di una vita trascorsa fianco a fianco.

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