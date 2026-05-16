Elezioni Il medico Tommaso Valentino in campo con il Pd a sostegno di Iodice
Si è svolto un incontro molto partecipato, promosso dal medico Tommaso Valentino, che lavora presso il Distretto Asl di Marcianise, in vista delle prossime elezioni comunali. Valentino ha annunciato il suo sostegno a Iodice, candidato alla carica di sindaco, e ha coinvolto i cittadini e i rappresentanti locali nel confronto sulle proposte in vista delle consultazioni elettorali. L'evento ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati alle scelte politiche in programma.
Grande partecipazione all'incontro organizzato da Tommaso Valentino, medico in servizio presso il Distretto Asl di Marcianise, in vista delle prossime elezioni comunali. Professionista da sempre radicato sul territorio e a stretto contatto con i bisogni quotidiani della popolazione, il candidato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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