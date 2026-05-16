Elezioni Il medico Tommaso Valentino in campo con il Pd a sostegno di Iodice

Si è svolto un incontro molto partecipato, promosso dal medico Tommaso Valentino, che lavora presso il Distretto Asl di Marcianise, in vista delle prossime elezioni comunali. Valentino ha annunciato il suo sostegno a Iodice, candidato alla carica di sindaco, e ha coinvolto i cittadini e i rappresentanti locali nel confronto sulle proposte in vista delle consultazioni elettorali. L'evento ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati alle scelte politiche in programma.

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