Elezioni comunali | Francesco Boccia a Salerno per sostenere Marco Mazzeo

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Salerno, Francesco Boccia, Capogruppo del Partito Democratico al Senato, è arrivato per sostenere Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale. Nonostante gli impegni a Roma, Boccia ha deciso di partecipare all’evento, dimostrando il suo supporto al candidato. Durante l’incontro, ha anche invitato i cittadini a partecipare alle elezioni e a votare consapevolmente. La presenza del politico è stata seguita da un intervento rivolto alla comunità locale.

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Ieri, a Salerno, è arrivato Francesco Boccia per sostenere Marco Mazzeo. Nonostante gli impegni romani, il Capogruppo del Partito Democratico al Senato ha voluto fortemente essere presente accanto a Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale di Salerno, e ha spronato tutta la popolazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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