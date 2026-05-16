Elezioni comunali | Francesco Boccia a Salerno per sostenere Marco Mazzeo

Ieri a Salerno, Francesco Boccia, Capogruppo del Partito Democratico al Senato, è arrivato per sostenere Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale. Nonostante gli impegni a Roma, Boccia ha deciso di partecipare all’evento, dimostrando il suo supporto al candidato. Durante l’incontro, ha anche invitato i cittadini a partecipare alle elezioni e a votare consapevolmente. La presenza del politico è stata seguita da un intervento rivolto alla comunità locale.

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