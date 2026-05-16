Elezioni comunali a San Cipriano scontro sul ' voto di scambio' | Insinuazioni gravi si facciano nomi e cognomi

A San Cipriano d’Aversa si torna a parlare di elezioni comunali, con un acceso confronto tra il sindaco uscente e la coalizione che sostiene il candidato sindaco. La discussione si concentra su accuse di voto di scambio rivolte a entrambe le parti, con richieste di nomi e cognomi per chiarire le insinuazioni. La tensione politica si fa sempre più palpabile in un clima dominato da tensioni e polemiche. La vicenda ha portato le discussioni sul fronte locale a un livello di forte agitazione.

Clima politico sempre più teso a San Cipriano d’Aversa, dove il tema del presunto voto di scambio accende lo scontro tra il sindaco uscente e la coalizione che sostiene il candidato sindaco Cristofaro Coppola.Attraverso un duro comunicato stampa, il gruppo politico vicino a Coppola respinge con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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