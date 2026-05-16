Elezioni Comizio in piazza per il sindaco uscente Pirozzi e la sua squadra
In vista delle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio, si svolge un comizio in piazza con il sindaco uscente e la sua squadra. La campagna elettorale, organizzata dal movimento Città Domani 3.0, continua a coinvolgere i candidati e i cittadini. L’evento pubblico si inserisce nel calendario delle iniziative di avvicinamento al voto, che vedrà gli elettori chiamati a scegliere tra le diverse proposte politiche. La presenza di pubblico e i discorsi dei rappresentanti sono stati al centro dell’incontro.
Prosegue la campagna elettorale di Città Domani 3.0 in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Domenica 17 maggio, alle 20, in Piazza Roma a Santa Maria a Vico, è in programma un comizio pubblico del candidato sindaco Andrea Pirozzi, insieme ai candidati al Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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