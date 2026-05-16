Elezioni Comizio in piazza per il sindaco uscente Pirozzi e la sua squadra

Da casertanews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio, si svolge un comizio in piazza con il sindaco uscente e la sua squadra. La campagna elettorale, organizzata dal movimento Città Domani 3.0, continua a coinvolgere i candidati e i cittadini. L’evento pubblico si inserisce nel calendario delle iniziative di avvicinamento al voto, che vedrà gli elettori chiamati a scegliere tra le diverse proposte politiche. La presenza di pubblico e i discorsi dei rappresentanti sono stati al centro dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue la campagna elettorale di Città Domani 3.0 in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Domenica 17 maggio, alle 20, in Piazza Roma a Santa Maria a Vico, è in programma un comizio pubblico del candidato sindaco Andrea Pirozzi, insieme ai candidati al Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Colleferro: candidatura a sindaco di Giulio Calamita

Video Colleferro: candidatura a sindaco di Giulio Calamita

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni. Pirozzi annuncia la ricandidatura a sindaco

SPECIALE ELEZIONI. Belloro e Coppola sfidano il sindaco uscente Caterino: in 3 per la corsa allo scettroAlle ultime elezioni comunali ci fu il colpo di scena all'ultimo momento con il sindaco Vincenzo Caterino che si ritrovò da solo a sfidare il quorum...

elezioni comizio in piazzaElezioni a Trani, Alleanza Verdi e Sinistra scende in piazza: comizio domenicale per Rossi e FerreriAppuntamento il 17 maggio in Piazza della Repubblica a sostegno di Marco Galiano Sindaco: focus su ambiente, inclusione e giustizia sociale con il Segretario Regionale Riccardo Rossi. traniviva.it

elezioni comizio in piazzaGrande partecipazione in Piazza della Repubblica per il comizio di Italia VivaGrande partecipazione e forte entusiasmo ieri sera in Piazza della Repubblica a Trani per il comizio organizzato dalla compagine Tranese di Italia Viva, che ha richiamato centinaia di cittadini desi ... traniviva.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web