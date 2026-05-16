Elezioni a Salerno nuovo attacco di Zambrano | La città ferma negli indicatori nonostante la propaganda

Durante la presentazione del suo libro, il candidato a sindaco di Salerno ha commentato la situazione della città, affermando che dai dati del Sole 24 Ore non ci sono stati progressi significativi dal 1993 ad oggi. Ha sottolineato che, nonostante la propaganda, gli indicatori relativi alla vivibilità, all’ambiente e ai servizi pubblici non hanno registrato miglioramenti evidenti. La sua analisi si concentra sui numeri pubblicati nelle classifiche nazionali, mettendo in discussione i risultati degli ultimi decenni.

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