Elche-Getafe domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio al Martinez Valero?
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputerà la partita tra Elche e Getafe, due squadre che si affrontano nella penultima giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono quote e pronostici per questa sfida. Entrambe le squadre sono motivate da obiettivi diversi, ma condividono l’intento di ottenere un risultato importante in questa fase del campionato. La partita si svolgerà al stadio Martinez Valero, con i tifosi pronti a seguire ogni momento dell’incontro.
La penultima giornata di Liga offre un programma fatto di tante sfide appassionanti: una di queste è quella che metterà di fronte l’Elche e il Getafe, in lotta per obiettivi molto diversi ma animati entrambi da grandi motivazioni. I valenciani hanno 39 punti, al pari di Maiorca e Levante e sono reduci dalla sconfitta di Siviglia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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