Nella giornata dedicata ai Ceri, sono stati effettuati 22 interventi di soccorso in città, concentrandosi soprattutto sui momenti di maggiore afflusso di persone. Il sistema di emergenza ha risposto prontamente, garantendo un livello di intervento elevato. Le operazioni si sono svolte senza intoppi, con il personale di soccorso che ha gestito le richieste di assistenza in modo efficace. La giornata si è conclusa con un rapido ritorno alla normalità, grazie alla collaborazione tra i vari servizi coinvolti.

GUBBIO – Come previsto è stata una giornata impegnativa sul fronte della sicurezza e dei soccorsi medici per eventuali malori durante i vari momenti dei Ceri. Al mattino i professionisti del Presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1 hanno stilato un piano di soccorso che, dalle 10 alle 13, prevedeva l’allestimento di tre punti medici avanzati (situati nei pressi di palazzo dei Consoli, palazzo Comunale e palazzo Pretorio), due équipe di soccorritori a piedi in piazza Grande, quattro ambulanze (via del Consoli, via Savelli, largo Mastro Giorgio e piazza San Francesco) ed un’automedica (via Savelli). Fino alle 13 sono stati registrati: 5 lipotimie (svenimenti), 6 saturazioni, 1 barotrauma all’orecchio, 1 disturbo neurologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effettuati 22 interventi di soccorso in città. Ma il sistema ha funzionato al massimo livello

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