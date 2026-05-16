In un momento di tensioni internazionali e aumenti dei prezzi, il settore del Made in Italy mantiene una buona presenza negli Emirati Arabi Uniti. Secondo un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero, i settori dell’agroalimentare, del design, della tecnologia, della nautica, dell’automotive e dell’aerospazio continuano a registrare crescita, con Dubai che svolge un ruolo di primo piano nel sostegno a questa dinamica. La situazione evidenzia come alcune filiere italiane riescano a mantenere una posizione stabile nonostante le difficoltà globali.

“Sono soprattutto i settori dell'agroalimentare, design, tecnologia, nautica, automotive e aerospazio a continuare a crescere, trainati in particolare da Dubai”. Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente di ITAICE Italian Trade Commission, nel corso di Investopia, il forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Economia, Zoppas (ICE): Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati

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