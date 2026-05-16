Un uomo è stato fermato con un coltello in mano dopo un episodio avvenuto in strada. Un testimone ha raccontato di aver tentato di aiutare una donna con le gambe amputate, ma l’uomo ha approfittato della situazione per scappare. Durante la fuga, il testimone lo ha inseguito, mentre altre persone si sono unite alla ricerca. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi si trovava nei dintorni, che ha assistito alla scena senza intervenire direttamente. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

“Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate, lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano”, ha dichiarato Luca Signorelli, l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento di Modena. La macchina è sfrecciata ad altissima velocità sulla via Emilia, in pieno centro a centro città, probabilmente a oltre 100 kmh stando ad altri testimoni. “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È saltato fuori con un coltello in mano"

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