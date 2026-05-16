È morto un sub che stava cercando i corpi dei 4 italiani alle Maldive
Un sub delle forze di difesa delle Maldive coinvolto nelle operazioni di ricerca dei quattro italiani dispersi nel mare è deceduto. L’uomo, che aveva il compito di trovare i corpi, si trovava in condizioni critiche ed era stato ricoverato in ospedale prima di perdere la vita. La notizia si aggiunge alla tragedia che ha colpito le operazioni di soccorso, portando a un ulteriore dolore nel contesto di questa vicenda. La perdita del soccorritore si aggiunge alle difficoltà già evidenti nelle ricerche in corso.
Un dramma nel dramma. È morto il soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani dispersi e risultava ricoverato in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Today.it
Un morto senza nome… e nessuno lo stava cercando
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