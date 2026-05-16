È morto un sub che stava cercando i corpi dei 4 italiani alle Maldive

Un sub delle forze di difesa delle Maldive coinvolto nelle operazioni di ricerca dei quattro italiani dispersi nel mare è deceduto. L’uomo, che aveva il compito di trovare i corpi, si trovava in condizioni critiche ed era stato ricoverato in ospedale prima di perdere la vita. La notizia si aggiunge alla tragedia che ha colpito le operazioni di soccorso, portando a un ulteriore dolore nel contesto di questa vicenda. La perdita del soccorritore si aggiunge alle difficoltà già evidenti nelle ricerche in corso.

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Un dramma nel dramma. È morto il soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani dispersi e risultava ricoverato in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un morto senza nome… e nessuno lo stava cercando Sullo stesso argomento Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle MaldiveE’ deceduto un sub soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei... Maldive: ‘Morto il sub che cercava i corpi degli italiani’I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani. È morto uno dei sommozzatori impegnati nei soccorsi per tentare di recuperare i corpi dei sub italiani deceduti durante l’immersione alle Maldive. x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Italiani morti alle Maldive, media locali: morto un sub che cercava i 4 corpiI corpi di quattro dei cinque italiani morti alle Maldive sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ... ilmessaggero.it Maldive, chi era il sub morto mentre cercava i corpi degli italiani: Si è sentito male durante l'immersioneUn'operazione che la stessa Maldives Nationa Defence Force ha definito ad alto rischio quella per recuperare i corpi dei quattro italiani disperisi nelle acque ... leggo.it