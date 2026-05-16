Domani a mezzogiorno, l’allenatore sarà presente in panchina allo stadio Olimpico di Roma per il derby della capitale. La partita si svolgerà in una giornata di metà giornata e vedrà l’allenatore seduto tra i membri dello staff e i giocatori sul campo prima del calcio d’inizio. Nessun cambiamento annunciato rispetto alla presenza prevista dell’allenatore in questa occasione, che si svolgerà come da programma. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e si giocherà nel pomeriggio.

Sarri ci sarà domani a mezzogiorno in panchina allo stadio Olimpico di Roma per il derby della capitale. I calciatori della Lazio lo hanno chiamato e gli hanno chiesto di esserci. A quel punto Maurizio non poteva fare più niente ed è stato costretto a fare macchina indietro dopo le comprensibili dichiarazioni dell’altra sera: “Se si gioca domenica a mezzogiorno, non vengo”. Avena ragione il tecnico della Lazio che continua ad assaporare il sogno di tornare sulla panchina del Napoli ( anche se le ultime notizie danno Conte vicinissimo al terzo anno al Napoli ). Il ritorno di Sarrisauro. Il Corriere dello Sport lo definisce Sarrisauro ma è dalla sua parte: Recalcitrante, incavolato, ma ci sarà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - E alla fine Sarri sarà in panchina a mezzogiorno

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