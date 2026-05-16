Dzeko a tutto campo | L’Inter ha fatto una grande stagione Alajbegovi? alla Roma? Deve andare dove gioca

Il calciatore bosniaco ha commentato la stagione della sua squadra, definendola di grande livello. Ha anche parlato di un suo ex compagno, sottolineando che dovrebbe scegliere la squadra dove può avere più spazio. Dopo il ritorno in Bundesliga con lo Schalke 04, ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura e ha annunciato che si prepara a affrontare le prossime sfide sul campo. La sua presenza in campo e le dichiarazioni attirano l’attenzione degli appassionati di calcio.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» El Shaarawy saluta la Roma: «Il derby sarà la mia ultima partita in casa all’Olimpico. Abbiamo vissuto emozioni indelebili» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Dzeko in conferenza sul caso Dimarco: Si vede che hanno paura!

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