Prosegue il nostro approfondimento sui candidati a sindaco di Viareggio, concentrandoci ora su aspetti più personali e pratici. Questa volta abbiamo scambiato due parole con uno di loro, che ha parlato di miglioramenti immediati come un piano dedicato alle pinete e di rendere la città più vivibile fin da subito. Il nostro obiettivo è fornire un quadro più completo di chi si presenta alle elezioni, andando oltre le questioni strettamente amministrative.

Prosegue il nostro viaggio per conoscere i sei candidati a sindaco di Viareggio sotto aspetti diversi da quello prettamente politico e amministrativo. Oggi è la volta di Marialina Marcucci candidata a sindaca con il sostegno di sei liste civiche. Marcucci, si presenti ai nistri lettori "Sono Marialina Marcucci. Ho 3 figli, due femmine e un maschio, e 5 nipoti. Siamo una grande famiglia. I miei impegni professionali sono modulabili all’interno di organizzazioni no profit e imprese nel settore farmaceutico, delle telecomunicazioni, del turismo e dell’accoglienza" I suoi impegni in politica? "Negli ultimi dieci anni sono stata onorata della Presidenza della Fondazione carnevale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due parole con il candidato. Marialina: "Città più vivibile. Da subito il piano delle pinete"

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