Due ’facilitatrici’ operative al Pronto soccorso delle Scotte

Al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sono presenti due facilitatrici. Queste figure sono state introdotte con l’obiettivo di agevolare il percorso dei pazienti e facilitare le comunicazioni tra personale medico e utenti. Le facilitatrici operano durante l’orario di apertura del reparto e forniscono assistenza ai visitatori, aiutandoli a orientarsi e a comprendere le procedure. La presenza di queste figure mira a migliorare l’esperienza di chi si rivolge al pronto soccorso.

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Al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sono attive due facilitatrici. Le nuove figure sono previste dal progetto sperimentale della Regione Toscana istituito per gestire le situazioni critiche nelle sale di attesa dei Pronto soccorso, prevenire le aggressioni al personale sanitario, migliorare la comunicazione con pazienti e familiari e rendere l’ambiente del Pronto Soccorso più sicuro e umano per tutti. Le due facilitatrici operano in sinergia con il Servizio accoglienza, e sono ben riconoscibili dal gilet giallo dotato del logo istituzionale e il badge di riconoscimento. "La figura del facilitatore – afferma il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due ’facilitatrici’ operative al Pronto soccorso delle Scotte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dà in escandescenze in caserma e al pronto soccorso: feriti a calci due infermieriNotte di follia a Latina che si è conclusa con l’arresto di un uomo di 33 anni di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine per i suoi... Aggredite due guardie giurate al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centroDue guardie giurate, intervenute per difendere personale del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro di Catania, sono state aggredite... Operative al #ProntoSoccorso due facilitatrici, grazie al progetto sperimentale di @regionetoscana ao-siena.toscana.it/2026/05/15/ope… x.com Due ’facilitatrici’ operative al Pronto soccorso delle ScotteAl Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sono attive due facilitatrici. Le nuove figure sono previste dal progetto sperimentale della Regione Toscana istituito per gestire le ... lanazione.it Al Pronto Soccorso delle Scotte arrivano due facilitatrici: al via il progetto sperimentaleAl Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sono attive due facilitatrici, figure previste dal progetto sperimentale della Regione Toscana istituito per gestire le situazioni crit ... sienanews.it