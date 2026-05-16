Droghe studenti e dark web Viaggio dentro la Perugia nera

Negli ultimi tempi, le sostanze psicoattive di nuova generazione, note come Nps o droghe sintetiche, stanno emergendo con forza nel mercato illecito italiano. Queste sostanze, molto potenti e pericolose, trovano un canale di diffusione privilegiato attraverso il dark web, un ambiente digitale nascosto e difficile da monitorare. La presenza di queste droghe si lega anche all’ambiente studentesco, con alcuni giovani coinvolti in acquisti e consumi. La loro diffusione rappresenta un fenomeno in rapido aumento, che coinvolge diverse aree del Paese.

Nuove, potentissime e insidiose. Si chiamano Nps (Novel psychoactive substances), meglio note come droghe sintetiche, e stanno invadendo il mercato illecito italiano cavalcando l’onda del web. A lanciare l’allarme sono le forze dell’ordine nelle loro relazioni annuali al Parlamento, che dipingono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Reagisco Al Mercato RUSSO della DROGA (Mercati Dark Web)

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