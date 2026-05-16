Nell’ambito di un’inchiesta su droga, riciclaggio e usura nell’area dell’Erbese, sono ormai in corso le udienze finali per sei dei trenta imputati coinvolti. Le difese degli accusati si sono concentrate sulla presentazione di intercettazioni che, secondo loro, dimostrerebbero l’estraneità dei loro assistiti alle accuse, sostenendo che i fatti contestati non sarebbero mai avvenuti o non avrebbero alcun riscontro nella realtà. La fase processuale prosegue con l’esame delle prove e delle difese.

Erba (Como) – Dall’estraneità a ogni reato contestato, fino alla convinzione che quei fatti «non sussistono», e non sono mai avvenuti nella realtà. Sono le motivazioni con le quali hanno chiesto le assoluzioni gli avvocati dei sei imputati dell’indagine Hocus Pocus finiti a dibattimento a Como. Arrivati ormai alle battute finali del processo sono sei dei trenta imputati iniziali, gli unici che non hanno voluto affrontare il rito abbreviato a Milano, per i quali il sostituto procuratore della Dda di Milano Sara Ombra ha chiesto condanne dai 6 ai 22 anni. Ma le difese compatte, ieri hanno cercato di smontare le accuse, proponendo una diversa lettura del significato delle frasi intercettate e dei rapporti con i coimputati già condannati a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga, riciclaggio e usura nell’Erbese: battute finali per sei dei trenta imputati. Le difese fanno leva sulle intercettazioni

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