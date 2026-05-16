Droga a Cassino convalidati gli arresti di tre uomini
Il giudice ha convalidato gli arresti di tre uomini residenti a Cassino, coinvolti in recenti operazioni delle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati durante due distinte operazioni antidroga condotte dai carabinieri nei giorni scorsi. Le operazioni hanno portato al loro fermo e successivo arresto, che ora sono stati ufficialmente convalidati dal tribunale. Nessuna altra informazione sui dettagli delle operazioni o sulle accuse è stata resa nota.
Convalidati dal giudice gli arresti di tre uomini residenti a Cassino, finiti nei giorni scorsi nel mirino dei carabinieri nell’ambito di due distinte operazioni antidroga. Si tratta di un trentasettenne e di due quarantenni, accusati a vario titolo di detenzione di cocaina e hashish ai fini di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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