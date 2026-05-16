Nella mattinata del 16 maggio, lungo la via Appia nel territorio di Monte San Biagio, si è verificato un grave incidente stradale. Un uomo ha perso la vita a causa di un impatto che ha coinvolto diversi veicoli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 16 maggio, lungo la via Appia, nel territorio di Monte San Biagio. L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino, quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Terracina è intervenuto al chilometro 108 della statale. Una volta sul posto, i soccorritori hanno trovato due auto coinvolte nell’impatto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Un uomo morto, un ferito in ospedale. All’interno di uno dei veicoli è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L’altra persona coinvolta nell’incidente, rimasta ferita, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata al personale del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatico incidente lungo l’Appia vosta la vita ad un uomo

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