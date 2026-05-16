Draghi svela il manifesto per l’Europa di Marina Berlusconi
Il dialogo tra l’ex presidente del Consiglio e Marina Berlusconi si presenta come un elemento rilevante nel panorama politico ed economico europeo. Recentemente, Draghi ha presentato un nuovo manifesto che delinea le linee guida per il futuro del continente. Questo documento affronta vari aspetti strategici e operativi, offrendo indicazioni precise su come procedere in ambito economico e istituzionale. La collaborazione tra i due protagonisti viene considerata significativa nel contesto delle dinamiche europee attuali.
? Domande chiave Perché l'asse tra Draghi e Marina Berlusconi è così strategica?. Cosa contiene il nuovo manuale operativo per il futuro dell'Europa?. Come influirà questa pubblicazione sulla percezione politica del continente?. Chi gestirà la distribuzione internazionale del manifesto di Draghi?.? In Breve Uscita prevista il 26 maggio tramite la casa editrice Rizzoli.. Progetto editoriale gestito da Marina Berlusconi con traduzioni internazionali in corso.. Contenuti inediti basati su riflessioni sulla competitività richieste da von der Leyen.. Volume si distingue dalla precedente raccolta Treccani denominata Dieci anni di sfide.. Il 26 maggio uscirà il nuovo libro di Draghi, intitolato Competere o sparire. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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