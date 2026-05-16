Douvikas annata da grande anche al fanta | quattordici bonus e fantamedia al top

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attaccante greco ha segnato contro il Verona, contribuendo alla vittoria del Como e alla conseguente qualificazione a una competizione europea. Nella stagione, ha ottenuto quattordici bonus e una fantamedia tra le migliori del campionato. La sua rete si aggiunge a una serie di prestazioni positive che hanno aiutato la squadra a raggiungere obiettivi importanti. La sua annata si distingue per continuità e rendimento, facendo parlare di sé anche nel mondo del fantacalcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La rete di Anastasios Douvikas contro il Verona ha garantito al Como la vittoria e soprattutto la certezza aritmetica di giocare una competizione europea la prossima stagione. Un traguardo straordinario, a cui ha contribuito e non poco anche il centravanti greco, autore di tredici gol e un assist quando alla fine del campionato mancano due giornate. Pagato circa 13 milioni di euro dal Celta Vigo la scorsa estate, l'attaccante si è integrato velocemente negli schemi di Fabregas, rendendosi decisivo in zona gol e mettendosi in generale a disposizione della squadra anche a livello di costruzione. Bravo a creare spazi per i compagni, Douvikas ha dimostrato di sapersi muovere anche da nove "classico" quando necessario, come dimostrato settimana scorsa al Bentegodi, realizzando un gol da attaccante puro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

douvikas annata da grande anche al fanta quattordici bonus e fantamedia al top
© Gazzetta.it - Douvikas, annata da grande (anche al fanta): quattordici bonus e fantamedia al top
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Scamacca ko? La Dea si consola con un Krstovic al top anche al fanta: due reti nelle ultime treMancano solo due reti a Nikola Krstovic per eguagliare la sua miglior stagione in Serie A e al fantacalcio.

Da Cunha, numeri da top al fanta: due assist e un gol nelle ultime tre giornateSe la Serie A (e il fantacalcio) avessero il premio di "Most Improved Player", un serio candidato alla vittoria sarebbe il capitano del Como Lucas Da...

douvikas annata da grandeDouvikas, annata da grande (anche al fanta): quattordici bonus e fantamedia al topLa rete del greco contro il Verona ha garantito al Como la qualificazione a una competizione europea. Ecco i suoi numeri e la quotazione al Fantacampionato Gazzetta ... msn.com

douvikas annata da grandeVerona-Como 0-1, pagelle e tabellino: Douvikas decisivo, Diao pimpante, Bowie spreca, Edmundsson pasticciaIl Verona resiste per oltre un'ora, poi va al tappeto sul lampo di Douvikas: Como certo di un posto in Europa e ancora in corsa per la Champions. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web