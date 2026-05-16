Un attaccante greco ha segnato contro il Verona, contribuendo alla vittoria del Como e alla conseguente qualificazione a una competizione europea. Nella stagione, ha ottenuto quattordici bonus e una fantamedia tra le migliori del campionato. La sua rete si aggiunge a una serie di prestazioni positive che hanno aiutato la squadra a raggiungere obiettivi importanti. La sua annata si distingue per continuità e rendimento, facendo parlare di sé anche nel mondo del fantacalcio.

La rete di Anastasios Douvikas contro il Verona ha garantito al Como la vittoria e soprattutto la certezza aritmetica di giocare una competizione europea la prossima stagione. Un traguardo straordinario, a cui ha contribuito e non poco anche il centravanti greco, autore di tredici gol e un assist quando alla fine del campionato mancano due giornate. Pagato circa 13 milioni di euro dal Celta Vigo la scorsa estate, l'attaccante si è integrato velocemente negli schemi di Fabregas, rendendosi decisivo in zona gol e mettendosi in generale a disposizione della squadra anche a livello di costruzione. Bravo a creare spazi per i compagni, Douvikas ha dimostrato di sapersi muovere anche da nove "classico" quando necessario, come dimostrato settimana scorsa al Bentegodi, realizzando un gol da attaccante puro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douvikas, annata da grande (anche al fanta): quattordici bonus e fantamedia al top

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