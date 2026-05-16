Dossieraggio a Milano | indagata per dati di politici e manager

A Milano, un'indagata si trova al centro di un'inchiesta riguardante un dossieraggio che coinvolge dati sensibili di politici e manager. La persona è accusata di aver raccolto e condiviso informazioni riservate, che sono finite nelle mani di agenzie private. Le autorità stanno verificando come siano stati ottenuti e trasferiti questi dati, cercando di chiarire i dettagli sulla provenienza e sulla gestione delle informazioni. L'indagine prosegue per identificare i soggetti coinvolti e le modalità di accesso ai dati.

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? Domande chiave Chi sono i politici e i manager coinvolti nel database rubato?. Come sono finiti i dati sensibili nelle mani di agenzie private?. Perché l'inchiesta collega questo caso ai precedenti dossieraggi della magistratura?. Quali conseguenze avrà per la Rai la gestione dei collaboratori esterni?.? In Breve Dati raccolti tra il 2005 e il 2018 riguardano almeno 100 figure pubbliche.. Valentina Varisco è accusata di appropriazione indebita e accesso abusivo ai sistemi.. Indagini su possibili legami con Pasquale Striano, Antonio Laudati e l'agenzia Equalize.. Il Garante della Privacy avvia accertamenti sui flussi informativi verso agenzie di investigazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dossieraggio a Milano: indagata per dati di politici e manager ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Indagine Cinecittà, Repubblica: «Indagata la manager vicina alle sorelle Meloni»Manuela Cacciamani, l’amministratrice delegata di Cinecittà, sarebbe indagata nell’inchiesta sui fondi al cinema. Diffusi dati sensibili. Da una dottoressa indagata all’infettivologo anti-cprAveva trasmesso fuori dal reparto alcuni dati sensibili contenuti nelle certificazioni delle quali si era occupata.