Dossieraggi chiesto il processo per Laudati e Striano Il ruolo dei giornalisti del Domani | Istigatori

La Procura di Roma ha richiesto il processo per due ex funzionari giudiziari, accusati di aver coinvolto alcuni giornalisti in un’inchiesta. Secondo le indagini, i giornalisti di un quotidiano sarebbero stati considerati dagli investigatori come possibili istigatori. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda anche altri soggetti legati alla vicenda, mentre le accuse si concentrano su presunte condotte che avrebbero alimentato determinate dinamiche nell’ambito delle attività di indagine. La decisione sulla validità delle accuse sarà presa nelle prossime fasi processuali.

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e per l’ex finanziere Pasquale Striano nell’inchiesta sui presunti dossieraggi realizzati attraverso accessi abusivi alle banche dati riservate delle forze dell’ordine e della Dna. Le accuse contestate sono accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e falso. Secondo gli inquirenti, sarebbero oltre mille le consultazioni sospette effettuate negli anni su personalità della politica, delle istituzioni, dello sport e perfino ambienti legati alla criminalità organizzata. L’obiettivo, stando agli atti dell’accusa, sarebbe stato quello di reperire informazioni riservate da utilizzare per articoli di stampa e attività giornalistiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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